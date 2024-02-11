تجديد حبس عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين في الزاوية الحمراء

قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس عاطل 15يوم على ذمة التحقيق لاتهامه بالنصب على المواطنين في الزاوية الحمراء.



وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالزاوية الحمراء.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) بالنصب والإحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تقديم خدمات فى شتى المجالات والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين على النحو المشار إليه وأنه وراء إرتكاب 6 وقائع نصب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.