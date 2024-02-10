بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بمشاجرة في البحيرة

تعرض 5 أشخاص لإصابات متنوعة بجروح وكسور وكدمات في أنحاء مختلفة من أجسادهم نتيجة اندلاع مشاجرة بين جيران في قرية بريم التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وتلقت أجهزة الأمن في مديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة نتيجة خلافات حول أولوية الري في قرية بريم التابعة للمركز، وقد أدت هذه المشاجرة إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح وكسور وكدمات في أنحاء مختلفة من أجسادهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري، وتم تحرير محضر بالواقعة وسيتم تقديمه للنيابة العامة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من: "محمد.و.ش، (25 سنة)، حسام.و.ش، (18 سنة)، أحمد.و.ش، خالد.ع.ش، (46 سنة)، محمد.خ.ش، (25 سنة)، وتم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة المركزي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وحُرر المحضر اللازم بشأن الواقعة، تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الحادث وظروفه.