إنتر ميلان يحافظ على صدارة الدوري الإيطالي بانتصار على روما

حافظ فريق إنتر ميلان، مساء اليوم السبت، على صدراته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بانتصار على مضيفه روما برباعية مقابل هدفين.

وحصد الإنتر الثلاث نقاط من روما على ملعب الأخير (الأولمبيكو)، في مباراة أقيمت بينهما في قمة الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الذئاب بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح فرانشيسكو أتشيربي التهديف للضيوف في الدقيقة 17، ثم أدرك جيانلوكا مانشيني التعادل لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 28، قبل أن يسجل ستيفان شعراوي هدف فريق العاصمة الإيطالية الثاني في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، عادل المهاجم الفرنسي الكفة بهدف ثان في الدقيقة 49، لتصبح النتيجة 2-2، قبل أن يحرز أنخلينو لاعب روما هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56.

وقبل نهاية اللقاء، سجل أليساندرو باستوني الهدف الرابع للأفاعي في الدقيقة 90+3 من صناعة ماركو أرناوتوفيتش ليفوز إنتر ميلان على روما بنتيجة 4-2.

وبتلك النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 60 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليوسع الفارق مع يوفنتوس الوصيف إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد روما عند 38 نقطة في المركز الخامس.