الدوري الإيطالي.. ثنائي هجومي يقود تشكيل إنتر ميلان أمام روما

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة روما، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق روما، اليوم السبت، نظيره إنتر ميلان على ملعب الأولمبيكو، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد ثنائي هجومي في تشكيل الإنتر أمام روما، حيث يقود الهجوم، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفرنسي ماركوس تورام.

ويسعى النيراتزوري للحفاظ على صدراته للدوري الإيطالي، بحصد الثلاث نقاط أمام ذئاب العاصمة الإيطالية.

ويتصدر إنتر ميلان، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس صاحب مركز الوصافة، بينما يأتي روما في المرتبة الخامسة وفي رصيده 38 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - فيديريكو ديماركو

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.