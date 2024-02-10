الدوري الإيطالي.. لوكاكو يقود هجوم روما أمام إنتر ميلان

أعلن دانييلي دي روسي، المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إنتر ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره روما بملعب الأولمبيكو، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البلجيكي روميلو لوكاكو، هجوم الذئاب أمام الإنتر، رفقة الأرجنتيني باولو ديبالا وستيفان شعراوي.

ويأمل فريق العاصمة الإيطالية في تحقيق الانتصار على النيراتزوري، من أجل تحسين مركزه في الكالتشيو بدخول المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويحتل روما المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، بينما يتصدر إنتر ميلان الترتيب وفي رصيده 57 نقطة.

تشكيل روما لمواجهة إنتر ميلان

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: كارسدورب - مانشيني - هويسين - أنخلينو

خط الوسط: كريستاتني - باريديس - بيليجريني

وفي الهجوم: باولو ديبالا - روميلو لوكاكو - ستيفان شعراوي.