برلمانية تستنكر تصريحات بايدن عن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

استنكرت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومزاعمه حول رفض مصر فتح معبر رفح لمرور المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأول والمساند للقضية الفلسطينية، وتقدم دورا تاريخيا لدعم الأشقاء الفلسطينيين يضمن حصولهم على جميع حقوقهم المشروعة، كما أنها تعمل بقوة على كافة المستويات لإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين، وحماية أرواح المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون لإبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن معلومات الرئيس الأمريكي جو بايدن غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقيقة، متسائلة: "من أين استمد الرئيس الأمريكي معلوماته؟!.. وأين هو من قتل الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين؟!

وأكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تبذل مصر جهودا كبيرة لإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، موضحة أن 80% من المساعدات الإنسانية التي وصلت لغزة قادمة من مصر.

واختتمت النائبة: "الدولة المصرية مستمرة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، ونرفض تماما محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية".