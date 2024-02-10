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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

كاري موليجان: يكذب الممثلين عندما يقولون إن الأوسكار غير مهمة

كاري موليجان
كاري موليجان
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اعترفت النجمة كاري موليجان، بأن الجوائز بشكل عام مهمة على الرغم من أن العديد من الممثلين يقولون خلاف ذلك.

وقالت موليجان خلال مقابلة أجريت مؤخرا مع صحيفة “التايمز” اللندنية، إن “ترشيح جوائز الأوسكار هو أروع شيء”، مضيفة أن “الممثلين يكذبون عندما يقولون إن الجوائز لا تهم وأن المهم هو العمل الفني فقط”.

وعن عدم ترشيح المخرجة جريتا جيرويج لجوائز الأوسكار هذا العام، قالت موليجان: "أنا أشعر بالحزن تجاه جريتا لأنني لا أعرف ما الذي يمكنك فعله كمخرج للحصول على الترشيح. أنت تصنع فيلمًا نال استحسان النقاد وحقق أيضًا نجاحًا عالميًا مذهلًا، ومع ذلك لم يتم ترشيحك؟".

حصلت كاري موليجان، على ترشيحًا لجائزة الأوسكار هذا العام، في فئة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها بفيلم “Maestro” للمخرج والممثل برادلي كوبر. وسبق أن ترشحت موليجان للجائزة عن فيلمي "An Education" و"Promising Young Woman".

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