حملات لضبط سيارات التاكسي والسرفيس المخالفة بطور سيناء

قاد مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، رافقه محمود عمار، وكيل لجنة المواقف بالمحافظة، حملة مكبرة لسيارات التاكسي والسرفيس؛ لضبط السيارات المخالفة والالتزام بتعريفة الأجرة وخطوط السير؛ لضمان انتظام العمل على خطوط السير الخاصة بكل سيارة وتوفير السيارات اللازمة لنقل الركاب، والتصدي واحكام الرقابة على خطوط السير وسيارات الأجرة التي تعمل بدون تعريفة موحدة، استمرت المتابعة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ووجه رئيس المدينة بضرورة إحكام الرقابة على سيارات الأجرة مع إلزامها بتجديد خطوط السير والالتزام بعداد الأجرة.

وكلف رئيس مدينة طور سيناء، لجنة الإشراف على المواقف بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة، وشدد على الالتزام بالحمولة المقررة للسيارات والالتزام بتعريفة الأجرة للركاب، مشيرا إلى أن السيارات التى لم تلتزم بالحمولة لعدد الركاب وتعريفة الأجرة سيجرى وقفها فورًا وذلك من أجل الصالح العام.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الأسكندراني، بضرورة متابعة جميع الأعمال الجارية بالمدينة والوحدات القروية التابعه والتواصل المباشر مع كل الفئات من المواطنين والتواجد الميدانى بينهم فى الشارع للعمل على الإرتقاء بمستوى الأداء العام للمدينة

وفي سياق آخر واصلت الأجهزة الرقابية في محافظة جنوب سيناء، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والصحة وحماية المستهلك والطب البيطري ومباحث التموين ورؤساء المدن، حملاتها المكثفة اليومية على مستوى مدن وقرى المحافظة؛ لضبط الأسعار بالأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومتابعة عمل مبادرة الحكومة لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وكذا توجيهات اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسواق والأسعار ومنع المواطنين من استغلال جشع بعض التجار.

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