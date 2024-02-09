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الجمعة 09 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

العثور على جثة وسط الأراضي الزراعية بكفر الرجالات بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف لغز عثور أحد الأهالي على جثة شخص مجهول الهوية وملقاة وسط الأراضي الزراعية بقرية كفر الرجالات التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ.

كان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طوخ من أحد أهالى قرية كفر الرجالات التابعة للمركز بالعثور على جثة ملقاة فى أحد الأراضى الزراعية بالقرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية وملقاه فى الأراضى الزراعية وجرى نقلها إلى المشرحه على ذمة تصرفات النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث باجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية صاحبها.

الأجهزة الأمنية بالقليوبية العثور على جثة شخص عثور علي جثة شخص شخص مجهول