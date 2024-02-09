"أشتية" يدعو لتدخل دولي عاجل ضد امتداد العدوان الإسرائيلي إلى رفح

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالتدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان الصهيونى، وجرائم الإبادة الجماعية إلى رفح.

وتابع: "رفح تأوي نحو مليون و400 ألف نازح يتواجدون في مساحة تبلغ 63 كيلو مترا مربعا، لجأؤا إليها من مختلف مناطق قطاع غزة، التي تتعرض لعمليات تدمير، وتهجير، وتجويع ممنهح منذ خمسة أشهر، حسبما جاء في نباء عاجل لفضائية"القاهرة الإخبارية".

وحذر اشتية من تهجير قسري ووقوع مجازر مروعة يذهب ضحيتها الآلاف، بالنظر لازدحام محافظة رفح بالنازحين الذين يكابدون آلام الفقد لعائلاتهم، ويعانون الجوع والعطش، والبرد، وانتشار الأمراض والأوبئة.

وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني، الاحتلال المسؤولية الكاملة عما قد يقع من مجازر وحمامات دم، داعيا محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار واضح بوقف إطلاق النار، يتم رفعه لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير العملية لتنفيذه على الأرض.