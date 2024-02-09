رصدت عدسة "البوابة نيوز"، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من معبد الأقصر، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير، ومن أبرزهم محمود حميدة، إيمي سمير غانم، حسن الرداد، أحمد فهمي، صبري فواز، وغيرهم من النجوم، كما شهد الحفل عدد من الفعاليات الفنية وتكريم عدد من نجوم الفن في مصر وأفريقيا تكريما لمشوارهم الفني.
يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تأسس سنة 2012، بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالمياً.
البوابة ستار
بالصور.. نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
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رصدت عدسة "البوابة نيوز"، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من معبد الأقصر، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير، ومن أبرزهم محمود حميدة، إيمي سمير غانم، حسن الرداد، أحمد فهمي، صبري فواز، وغيرهم من النجوم، كما شهد الحفل عدد من الفعاليات الفنية وتكريم عدد من نجوم الفن في مصر وأفريقيا تكريما لمشوارهم الفني.
رصدت عدسة "البوابة نيوز"، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من معبد الأقصر، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير، ومن أبرزهم محمود حميدة، إيمي سمير غانم، حسن الرداد، أحمد فهمي، صبري فواز، وغيرهم من النجوم، كما شهد الحفل عدد من الفعاليات الفنية وتكريم عدد من نجوم الفن في مصر وأفريقيا تكريما لمشوارهم الفني.