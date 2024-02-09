ads
الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. إقبال كبير من المواطنين على أسواق بورسعيد

اقبال كبير من المواطنين
اقبال كبير من المواطنين على أسواق بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت أسواق بورسعيد الحضارية، إقبال الآلاف من زوار بورسعيد وأبناؤها، اليوم الجمعة، لشراء احتياجاتهم من سوق الأسماك ومول الملابس المستعملة بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

 

وطرح تجار الملابس المستعملة تخفيضات وعروضا على الأسعار ليبدأ سعر قطعة الملابس الشتوية من 30 جنيه، بينما يبدأ سعر كيلو الملابس من 250 جنيه، بينما بدأ سعر كيلو السمك من 80 جنيها للكيلو داخل سوق الأسماك الحضاري بحي العرب.

وحرص زوار بورسعيد على الذهاب لجبال الملح في مدينة بورفؤاد، وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال جليد في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحي.

IMG-20240209-WA0016
IMG-20240209-WA0016
IMG-20240209-WA0018
IMG-20240209-WA0018
IMG-20240209-WA0015
IMG-20240209-WA0015
IMG-20240209-WA0020
IMG-20240209-WA0020
IMG-20240209-WA0019
IMG-20240209-WA0019
بورسعيد محافظة بورسعيد الملابس المستعملة بورفؤاد الجمعة