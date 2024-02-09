بالصور.. إقبال كبير من المواطنين على أسواق بورسعيد

شهدت أسواق بورسعيد الحضارية، إقبال الآلاف من زوار بورسعيد وأبناؤها، اليوم الجمعة، لشراء احتياجاتهم من سوق الأسماك ومول الملابس المستعملة بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

وطرح تجار الملابس المستعملة تخفيضات وعروضا على الأسعار ليبدأ سعر قطعة الملابس الشتوية من 30 جنيه، بينما يبدأ سعر كيلو الملابس من 250 جنيه، بينما بدأ سعر كيلو السمك من 80 جنيها للكيلو داخل سوق الأسماك الحضاري بحي العرب.

وحرص زوار بورسعيد على الذهاب لجبال الملح في مدينة بورفؤاد، وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال جليد في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحي.

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