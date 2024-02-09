قصر ثقافة المنيا يناقش قضية التلوث البيئي

شهد قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "تلوث البيئة وطرق القضاء عليه"، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر فبراير الجاري برعاية وزارة الثقافة.

استهل د. محمد البدري رئيس قسم الجغرافيا بكلية الأداب جامعة المنيا سابقا، حديثه موضحا مفهوم التلوث، وأنواعه.

وقدم "البدري" رؤية جوهرية حول أسباب تلوث البيئة، مشيرا إلى أن الإنسان أساء استغلالها مما أدى إلى تدهورها وزيادة التلوث، خاصة مع استخدام الوقود الأحفوري الذي تسبب في زيادة الانبعاثات التي أدت إلى تغير المناخ في العالم.

واختتم حديثه موضحا الآثار السلبية للتلوث على صحة الإنسان، مشيرا إلى ضرورة الحد من التلوث، ومحاولة إصلاح ما يمكن إنقاذه لتستمر الحياة على وجه الأرض.

واستمرارا للأنشطة المقدمة للأطفال خلال إجازة نصف العام الدراسي بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، أقيمت ورشة عمل تصميمات فنية بالصلصال، إلى جانب ورشة لتعليم الرسم بالألوان المائية بمكتبة إبوان الثقافية، بينما قدمت مكتبة العمارية الغربية ورشة تصميم لوحات فنية بعنوان "جميلة يا بلدي".