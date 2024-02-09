مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكي، ونقلت سيارات مرفق الإسعاف، الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة يفيد، تلقيها إشارة من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي محمله بالركاب بطريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل كوبري أبو صير، باتجاه الفيوم ووجود جثة ومصابين.

على الفور انتقلت قوات الأمن و 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه بسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في وفاة شخص وإصابة 5 آخرين .

نقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام فيما جرى نقل المصابين إلى ذات المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، حيث تراوحت إصاباتهم بين كسور وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسد.

وجرى إزالة آثار الحادث وتم تسيير الحركة المرورية بعد توقفها وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.