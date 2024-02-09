"رواق الأزهر" يناقش مكانة الطفل في الدين بطور سيناء.. صور

نفذت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إدارة تنمية النشء ، فعاليات برنامج" الرواق الأزهري للطفل والأسرة “ بمركز شباب الساحل التابع للعاصمة طور سيناء، ندوة للطلائع بعنوان ”مكانة الطفل في الدين" ، فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف. تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و توجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

وتحدث الشيخ يوسف عبدالجواد في الندوة عن مكانة الطفل في الإسلام وكيف حافظ الاسلام على الطفل وحماه من تقلبات المجتمع، وحماية حقوق الطفل المادية والمجتمعية في الاسلام وأهمية الالتزام بالتعليم الدينية الصحيحة لما لها من أثر كبير في تقدم وازدهار الأمم.

وأوضح محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز" اليوم الجمعة، أن برنامج الرواق الأزهري يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف.

وفي سياق آخر، أشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى تنفيذ يوم رياضي ترفيهي بمركز التنمية الرياضية بشرم الشيخ لطلاب المدرسة البريطانية، وذلك في اطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة وجميع الجهات الخدمية.

وأضاف: تهدف انشطة المراكز الي حث الطلائع و الشباب على ممارسة الرياضه لبناء جسم رياضي وصحي وتصفية الذهن والوقاية من كثير الأمراض وتجديد طاقاتهم الإيجابية للاستعداد للعام الدراسي الجديد بصورة حيوية ونشاط.

تقام الأنشطة تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعة احمد مسعد وكيل المديرية.

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