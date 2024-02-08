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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

رسميا.. طرح فيلم "وقت إضافي" بدور العرض السينمائية ١٤ فبراير الجاري

وقت إضافي
وقت إضافي
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استقرت الجهة المنتجة لفيلم "وقت إضافي" على طرح العمل بدور العرض السينمائية في مصر والدول العربية بدءا من ١٤ فبراير الجاري، كما تم الكشف عن البوستر الرسمي للعمل.

ومن جانبه قال المخرج أسامة عمر  في تصريحات صحفية، إنه انتهى من كافة المراحل الخاصة بالفيلم من مونتاج وميكساج وغيرها، مشيرا إلى أن الفيلم أصبح جاهزا للعرض في عيد الحب.

وأضاف، أن  الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي حول ثلاثة نصابين يجتمعوا في منتجع صحي للاثرياء، وهناك تتوالى المفاجات.

يشار الي أن فيلم "وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، اخراج أسامة عمر، وانتاج فيلم كرافت، وبطولة خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.

وقت اضافى أسامة عمر خالد الصاوي عمرو عبد الجليل باسم سمرة