5 دقائق تطيح بنجم ليفربول خارج قلعة أنفيلد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن مستقبل الإسباني تياجو ألكانتارا، مع ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأكدت التقارير، أن رحيل ألكانتارا عن ليفربول، اقترب بقوة بعد عدد هائل من الإصابات التي لاحقت لاعب خط الوسط منذ التحاقه بالريدز في صيف 2020، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

وتعرض تياجو ألكانتارا لإصابة عضلية من جديد، فور عودته للملاعب من فترة كبيرة قاربت نحو عام كامل، وذلك عقب مشاركته في مباراة ليفربول ضد أرسنال، يوم الأحد الماضي، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب تياجو لفترة جديدة عن الملاعب بسبب إصابته المستحدثة، وفقًا للصحفي بصحيفة «التايمز» البريطانية، بول جويس، الذي أكد ابتعاد اللاعب الإسباني عن مباريات فريقه بعد خوضه 5 دقائق فقط في مباراة أرسنال بعد تماثله للشفاء من الإصابة الطويلة.

وأفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية، بأن تياجو ألكانتارا سيغادر قلعة أنفيلد، وسيرحل عن ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، بسبب كثرة إصاباته طوال فترة تواجده مع حمر الميرسيسايد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي الإنجليزي، قرر الاستغناء عن خدمات ألكانتارا بنهاية هذا الموسم، بعدما شارك أمام الجانرز وتعرض لإصابة جديدة.

انتقل تياجو ألكانتارا إلى ليفربول من بايرن ميونخ في صفقة قدرت بـ24 مليون جنيه إسترليني، وخاض مع الفريق 72 مباراة حتى الآن، ما يعادل 6500 دقيقة لعب، وذلك في 3 مواسم، سجل خلالها 3 أهداف، أي هدف في كل موسم.