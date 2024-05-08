ads
الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رئيس الوزراء العراقي: ما يحدث في غزة يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية

رئيس الوزراء العراقي،
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ما يحدث في قطاع غزة بأنه غير مسبوق وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وأن الأحداث ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وخلال لقائه وكيلة وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني والديمقراطي وحقوق الإنسان، أوزرا زيان، طالب السوداني بضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب الجارية في غزة، مؤكدًا أن أغلب الضحايا من النساء والأطفال حسب تقارير المنظمات الدولية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حرص بلاده على تعزيز النظام الديمقراطي والتمسك بالقيم التي ينص عليها دستوره، مشددًا على أهمية حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

من جهتها، أشادت المسؤولة الأمريكية بالدور الاستثنائي للعراق في المنطقة كونه بلدا ديمقراطيًا ومحققًا لتقدم في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، إلى جانب دوره الفعال في حفظ السلم والأمن في المنطقة.

العراق محمد شياع السوداني قطاع غزة