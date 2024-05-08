رئيس الوزراء العراقي: ما يحدث في غزة يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية

وصف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ما يحدث في قطاع غزة بأنه غير مسبوق وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وأن الأحداث ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وخلال لقائه وكيلة وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني والديمقراطي وحقوق الإنسان، أوزرا زيان، طالب السوداني بضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب الجارية في غزة، مؤكدًا أن أغلب الضحايا من النساء والأطفال حسب تقارير المنظمات الدولية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حرص بلاده على تعزيز النظام الديمقراطي والتمسك بالقيم التي ينص عليها دستوره، مشددًا على أهمية حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

من جهتها، أشادت المسؤولة الأمريكية بالدور الاستثنائي للعراق في المنطقة كونه بلدا ديمقراطيًا ومحققًا لتقدم في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، إلى جانب دوره الفعال في حفظ السلم والأمن في المنطقة.