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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

تطوير لائحة الدراسات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراة بآداب أسيوط

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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 أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مواصلة استحداث، وتطوير الكثير من البرامج، واللوائح الدراسية، والدبلومات المهنيةبالجامعة و التي تواكب التطور العلمي، ووظائف المستقبل، بالإضافة إلى تجديد طرق وإستراتيجيات التعلم، والامتحانات، مع تشجيع النشر الدولي في مجلات عالمية ذات معامل تأثير مرتفع، والمساهمة في رفع التصنيف العالمي للكلية، والجامعة.

وعقدت  كلية الآداب، اليوم الأربعاء؛ اجتماعاً، برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الآداب؛ لمناقشة آخر مستحدثات تطوير لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بالكلية، وذلك بحضور الدكتور عماد عبدالسميع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام، ومنسقي البرامج.

  وصرح الدكتور أحمد عبد المولى: إن الاجتماع تضمن مناقشة آخر مستحدثات تطوير لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بالكلية؛ وذلك بناء على الخطوط الاسترشادية المرسلة من لجنة قطاع الآداب، والإعلام ، والآثار بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً على ضرورة انتهاء كل قسم من إعداد مقترح لهذه اللائحة، مع إمكانية إجراء تعديل على القواعد الاسترشادية؛ بما لا يتجاوز 15% من تلك اللائحة.

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