اقرأ غدا في "البوابة".. القاهرة تحتضن مفاوضات الهدنة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 9 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.. السيسي يوجه بتعزيز جهود الاستفادة من نجاحات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة

القاهرة تحتضن مفاوضات الهدنة

مسئول في حماس: هذه الفرصة الأخيرة لإسرائيل لاستعادة الأسرى أحياءً

قرصة ودن.. تعليق تسليم القنابل الأمريكية إلى الكيان الصهيوني

قصف متواصل.. 7 شهداء من أسرة واحدة في غارة على حي الزيتون

تدهور الوضع.. منظمات دولية: الهجوم خطوة كبيرة إلى الوراء

العالم ينتفض.. طلاب أوروبا يدعمون غزة

أطباء بلا حدود: إخراج المرضى من مستشفى رفح تحسبا لإجلائهم

"الخارجية الروسية": العملية الإسرائيلية تزيد من زعزعة الاستقرار