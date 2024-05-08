اقرأ غدا في "البوابة".. القاهرة تحتضن مفاوضات الهدنة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 9 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.. السيسي يوجه بتعزيز جهود الاستفادة من نجاحات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة
القاهرة تحتضن مفاوضات الهدنة
مسئول في حماس: هذه الفرصة الأخيرة لإسرائيل لاستعادة الأسرى أحياءً
قرصة ودن.. تعليق تسليم القنابل الأمريكية إلى الكيان الصهيوني
قصف متواصل.. 7 شهداء من أسرة واحدة في غارة على حي الزيتون
تدهور الوضع.. منظمات دولية: الهجوم خطوة كبيرة إلى الوراء
العالم ينتفض.. طلاب أوروبا يدعمون غزة
أطباء بلا حدود: إخراج المرضى من مستشفى رفح تحسبا لإجلائهم
"الخارجية الروسية": العملية الإسرائيلية تزيد من زعزعة الاستقرار