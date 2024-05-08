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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. القاهرة تحتضن مفاوضات الهدنة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 9 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.. السيسي يوجه بتعزيز جهود الاستفادة من نجاحات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة
القاهرة تحتضن مفاوضات الهدنة
مسئول في حماس: هذه الفرصة الأخيرة لإسرائيل لاستعادة الأسرى أحياءً
قرصة ودن.. تعليق تسليم القنابل الأمريكية إلى الكيان الصهيوني
قصف متواصل.. 7 شهداء من أسرة واحدة في غارة على حي الزيتون
تدهور الوضع.. منظمات دولية: الهجوم خطوة كبيرة إلى الوراء
العالم ينتفض.. طلاب أوروبا يدعمون غزة
أطباء بلا حدود: إخراج المرضى من مستشفى رفح تحسبا لإجلائهم
"الخارجية الروسية": العملية الإسرائيلية تزيد من زعزعة الاستقرار

السيسي الهدنة غزة