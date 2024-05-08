بوتين: 90% من المدفوعات في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتم بالعملات الوطنية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أكثر من 90% من المدفوعات في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتم بالعملات الوطنية.

وقال بوتين خلال افتتاح اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن "حجم التجارة المتبادلة تضاعف تقريبا من 45 إلى 89 مليار دولار، علاوة على ذلك، فإن أكثر من 90% من التسويات تتم بالفعل بالعملات الوطنية".

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مجتمعة، وفقا للتقديرات المتاحة، ارتفع من 1.6 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، كما زاد حجم التجارة مع دول العالم الثالث بنسبة 60%، من 579 مليار دولار إلى 923 مليار دولار.

وأضاف أن روسيا تقدر بشدة العلاقات متعددة الأوجه والمنفعة المتبادلة مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتابع قائلا:إننا نسعى بإخلاص لمزيد من العمل المشترك بشأن التنمية الشاملة وتعزيز جمعية التكامل لدينا، وأنا مقتنع بأن جميع الزملاء الحاضرين هنا يشاركونني هذا الموقف".

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان، وأنشئ الاتحاد مطلع عام 2015، على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا أرمينيا وقرغيزستان، في العام ذاته.

في سياق منفصل، تعهدت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأربعاء، بعدم ترحيل المواطنين الأوكرانيين الذين يتخلفون عن الموعد النهائي للحصول على البطاقة الخضراء.

وذكرت الداخلية الروسية في تصريح نقلته وكالة (تاس)، أن مواطني أوكرانيا الذين يخططون للتقدم بطلب للحصول على "البطاقة الخضراء" بعد الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر 2024 الذي ينص عليه القانون، لن يتم ترحيلهم من روسيا، ولن يتم اختصار إقامتهم المؤقتة.

وأضافت أن هذا الإجراء لا يشمل المواطنين المفرج عنهم من السجن والذين يشكلون خطرا على الأمن القومي أو العام أو الذين قدموا بطاقات هوية مزورة أو أبلغوا عن معلومات كاذبة.

في سياق آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن غياب السفراء الغربيين عن حفل تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين يثير الشكوك حول مدى ملائمة إقامتهم في روسيا.

وتساءلت زاخاروفا "أعتقد أنه من المفيد أن نسأل تلك البلدان وشعوب تلك البلدان التي لم يأت سفراؤها، فماذا يفعلون هنا على الإطلاق إذا تجاهلوا واجبهم الأساسي المتمثل في حضور المناسبات الرسمية، وتطوير العلاقات، والتواصل؟".

وأدى فلاديمير بوتين اليمين الدستورية لولاية خامسة أمس الثلاثاء، ودعي جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى موسكو، بما في ذلك رؤساء البعثات الدبلوماسية غير الصديقة، لحضور حفل الافتتاح.