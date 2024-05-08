جيش الاحتلال: مقتل قيادي بحماس في غارة جوية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، أن أحمد علي قائد القوات البحرية التابعة لحماس في مدينة غزة قتل في غارة جوية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وزعمت سلطات الاحتلال أن أحمد علي متورط في الهجمات ضد إسرائيل وضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال العدوان علي القطاع.

كما أدعي جيش الاحتلال إن أحمد علي شارك في الأسابيع الأخيرة في هجمات على قوات الاحتلال في وسط غزة.

أيضا زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أحمد علي كان يدير في السنوات الأخيرة مشاريع مختلفة للقوات البحرية التابعة لحماس.