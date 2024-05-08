ضبط الخادمة السودانية بطلة فيديو تعذيب طفل وكتم أنفاسه بالتجمع الخامس (صور)

القت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على الخادمة السودانية بطلة فيديو تعذيب طفل وكتم أنفاسه اثناء نومها معه داخل شقة رجل اعمال بمنطقة التجمع الخامس.



بدأت تفاصيل الجريمة المرعبة عندما أكتشف صاحب شركة أثناء مراجعته لكاميرات المراقبة المثبتة داخل غرف نوم نجله قيام خادمته وتحمل جنسية دولة السودان بالتعدى على الطفل بكتم نفسه بطريقة وحشية ، وقام الأب المكلوم بتقديم الفيديو لقسم شرطة التجمع الخامس ، بعمل التحريات تبين هروب الخادمة من الشقة فور علمها باكتشاف جريمتها ، واضافت التحريات أنها اختبئت داخل شقة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وعلى الفور أنتقلت اجهزة الامن والقت القبض على المتهمة ، وأعترفت بارتكاب الجريمة لقيام والد الطفل بطردها منذ عام من العمل ، واضافت أنه فى يوم الواقعة دخل الطفل فى نوبة بكاء وحاولت تهدئته وقامت بكتم انفاسه ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.