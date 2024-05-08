وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز

رحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء، والدة النجم كريم عبد العزيز، وزوجة المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وفق ما نشره شقيقه المخرج عمر عبد العزيز عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

كشف المخرج عمر عبد العزيز عن موعد تشييع الجنازة، والمقرر ظهر غد الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، فيما لم يحدد موعد ومكان العزاء بعد.

شارك الفنان كريم عبد العزيز، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “الحشاشين”، ودارت أحداثه في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.