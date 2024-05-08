رئيس «تعليم الكبار»: الهيئة لا تملك قاعدة بيانات عن عدد الأميين في مصر

شارك الدكتور عيد عبدالواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، في الاجتماع الرابع عشر للجنة الهدف الرابع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس لجنة الهدف الرابع، والذي عقد اليوم الأربعاء بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

وأكد «عبدالواحد»، أن رؤية الهيئة الجديدة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية، ورؤية وزارة التربية والتعليم، وهى التحول من الأمية الأبجدية إلى ريادة الأعمال وإلى التعايش الرقمي وجودة الحياة، والابتكار.

وأضاف: ستكون هناك منهجية علمية لدراسة تقييم محتوى الاختبارات الخاصة بالأمية، بحيث يشمل الجانب الثقافي والمهاري وريادة الأعمال والتعايش الرقمي إلى جانب الأبجدية، وينعكس ذلك فى تقديم مناهج متعددة تناسب كل بيئة على حدة، وليس منهج واحد كما كان معمول به سابقا.

وأكمل، بأن الهيئة ليس لديها قاعدة بيانات، واحصائيات كاملة عن الأميين فلابد من تضافر جميع الجهات المعنية حتى تتوافر لدينا المعلومات الكاملة عن الأميين على مستوى الجمهورية، بالاضافة إلى تعاون العمد والمشايخ في جميع القرى؛ لعمل حصر للأميين كلٌ في قريته، مع ربط قاعدة البيانات في الإدارات الخارجية للفروع بالديوان العام.