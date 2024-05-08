إيزابيل أوبير تترأس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي

تترأس الممثلة الفرنسية الشهيرة إيزابيل أوبير، لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وفي بيان صحفي قالت النجمة الفرنسية إيزابيل أوبير أن "هناك تاريخ طويل وجميل بيني وبين المهرجان". مضيفة “أن تصبح متفرجًا مميزًا هو شرف، أصبحت السينما وعدًا أكثر من أي وقت مضى، الوعد بالهروب، والتعطيل، والمفاجأة، وإلقاء نظرة فاحصة على العالم، متحدين في اختلاف أذواقنا وأفكارنا”.

وأشاد مدير المهرجان ألبرتو باربيرا بأوبير ووصفها بأنها "ممثلة هائلة، متطلبة، فضولية، وسخية للغاية". وأضاف: “إنها مصدر إلهام للعديد من صانعي الأفلام العظماء، ولم تتهرب أبدًا من دعوة المخرجين الشباب أو غير المشهورين الذين رأوا فيها المترجم المثالي لقصصهم”.

واستكمل باربيرا “استعدادها الهائل لوضع نفسها على المحك باستمرار، وهو علامة على ذكائها غير العادي، إلى جانب قدرتها على النظر إلى السينما خارج الحدود الجغرافية والعقلية، يجعلها رئيسة مثالية للجنة التحكيم في مهرجان مفتوح للعالم أجمع، مثل مثل مهرجان فينسيا السينمائي”.

ولدت النجمة الفرنسية إيزابيل أوبير عام 1953، وخاضت مسيرة سينمائية رفيعة حازت عنها على عدد من الجوائز من كبرى المهرجانات السينمائية مثل برلين وفينيسيا وموسكو وسيزار، كما ترشحت لجائزة أوسكار وحيدة عن فيلمها “Elle”.