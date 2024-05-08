"الأهلي" يزيح الستار عن تمثال العامري فاروق.. ويطلق اسمه على المبنى الإداري للنادي

أزاح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، الستار عن تمثال الوزير الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي، وكذلك تم إطلاق اسمه على المبنى الإداري بمقر النادي بالجزيرة، وذلك في حضور أعضاء مجلس الإدارة، وأسرة الفقيد، ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية، ومسئولي الرياضة المصرية.

ويقيم النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، حفل تأبين وزير الرياضة السابق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية البارزة.

يبدأ حفل التأبين بصالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة، بحضورعدد كبير من مسؤولي ورموز الرياضة المصرية حيث تم توجيه الدعوة لوزير الرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدوري الممتاز.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تخليد ذكرى العامري فاروق الذي وافته المنية يوم 26 يناير الماضي بإقامة تمثال له بمقر النادي بالجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي، الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الاسكواش والنادي الصحي والچيم، تقديرًا لعطائه الكبير وإخلاصه غير المحدود على مدار سنوات طويلة، كان خلالها نموذجًا للمسئول العاشق لوطنه وناديه.