قبل أن تسخر من كيفن هارت.. صيحات الجمهور تضع كيم كارداشيان في موقف محرج

واجهت النجمة كيم كارداشيان، موقفا محرجا من الجمهور وذلك خلال فقرتها فى برنامج The Greatest Roast of All Time، حيث صاح الجمهور فيها وكانت على وشك السخرية من كيفين هارت، احد ضيوف الحفل.

وعلقت «كارداشيان» على تلك الصيحات قائلة: «حسنا حسنا حسنا»، بينما قام أحد الحضور بإسكات الجمهور، حيق قامت منصة نتفليكس بعرض نسخه معدله وحذفت صوت صيحات الجمهور من اللقطة.

وقالت «كارداشيان» عن ارتباطها بتوم برادي، لاعب كرة القدم السابق: «حتى ولو كانت الشائعات حقيقية، لا أظن أن علاقتنا من الممكن أن تنجح، فشعرك الناعم وحبك للرياضة يذكرنى بزوج أمي.. ما يعنى أنك فجأة ستحب ارتداء فساتيني»، فى إشارة منها لـبروس جينر الذى غير اسمه لكايتلين جينر بعد إجراء عملية العبور الجنسي.

وأضافت: «الحقيقة من الصعب أن أشاهد الناس يهينوك ولكن أعتقد أن عائلتى قضت وقتا كافيا فى الدفاع عن لاعبى كرة القدم»، قاصدة والدها روبرت كارداشيان، الذى عمل كمحامى لـ أو جى سيمبسون حين اتهم بقتل حبيبته».