وزير داخلية باكستان يعلن ختام عملية الاقتراع في الانتخابات العامة

أعلن وزير الداخلية الباكستاني في ختام عملية الاقتراع للانتخابات العامة 2024، أن الوضع الأمني العام في جميع أنحاء البلاد ظل مستقرًا بشكل جيد لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بشكل سلمي.

وتابع: فإنني أقدر التفاني والاحترافية التي لا تتزعزع لقواتنا الأمنية ووكالات إنفاذ القانون وأفراد الشرطة.

وأضاف: وقد تم نشر هذه القوات على نطاق واسع وبأعداد كبيرة لضمان حسن سير العملية الانتخابية وهو ما يشكل شهادة على التزامهم بالديمقراطية وشعب باكستان.

ونتوجه بتهنئة خاصة إلى جميع أفراد الأمن الذين لعبوا دورًا حاسمًا في توفير بيئة التصويت السلمية.

وقد غطى انتشارهم حتى المناطق النائية في بلوشستان، وخيبر بختونخوا، والسند الداخلية، والبنجاب، مما يؤكد التزامنا بضمان حق كل مواطن في التصويت في جو آمن.

وعلى الرغم من بعض الحوادث المتفرقة ظل الوضع العام تحت السيطرة مما يدل على فعالية تدابيرنا الأمنية.

يؤكد الانتهاء السلس لعملية الاقتراع على التزام قواتنا المسلحة وقوات الأمن ووكالات إنفاذ القانون بتوفير بيئة سلمية للناخبين وتمكينهم من ممارسة حقهم الديمقراطي دون خوف.