1 مارس.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في الكويت

يستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي يوم 1 من مارس المقبل بحديقة الشهيد في الكويت.

ومن المنتظر أن يقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور منها: قولوله سماح، تيجي نتراهن، كان موضوع وغيرهم.

يذكر أن تامر عاشور طرح مؤخرا أغنية "هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

وتقول كلمات الأغنية: هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح.. بقت بيموت وانا بعيش.