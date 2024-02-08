بالصور.. ياسمين صبري تخوض السباق الرمضاني بمسلسل "رحيل"

تخوض الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "رحيل"، ويواصل فريق العمل التصوير على قدمًا وساق، وروج عدد من صناع العمل عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

يشارك في بطولة مسلسل "رحيل" كل من، ياسمين صبري، أحمد صيام، حازم سمير، سما إبراهيم، وجاري الإعلان عن باقي فريق العمل فور الاتفاق معهم للمشاركة في المسلسل، من تأليف محمد عبدالمعطي ومن إخراج إبراهيم فخر.

بجانبه، تعود الفنانة ياسمين صبري من جديد للسباق الرمضاني بعد غياب 3 سنوات، منذ عرض مسلسل "فرصة تانية" في رمضان 2020، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، محمد أبو داود، أشرف زكي، إدوارد، أحمد الشامي، عمر الشناوي، ومن إخراج مرقس عادل.