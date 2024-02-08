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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

اليوم.. عروض متنوعة لفرق التنورة والإنشاد الديني باحتفالية الإسراء والمعراج بالعجوزة

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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفلا فنيا في الثامنة مساء اليوم الخميس، بمسرح السامر بالعجوزة، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وينظم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتشارك به فرقة التنورة التراثية وتقدم خلاله مجموعة من فقراتها التي تهدف إلى إحياء التراث بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية، إلى جانب فقرة التنورة الصوفية المميزة على نغمات المديح.

كما يشهد الحفل عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، يتضمن باقة متنوعة من التواشيح والابتهالات بقيادة المايسترو محمد مهران، بالإضافة إلى مجموعة من الأناشيد والأغاني الدينية تقدمها فرقة البحيرة القومية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أسامة علام.

وتنفذ فعاليات الحفل من خلال إدارة المهرجانات برئاسة إيمان حمدي، وإدارة الموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج خاص أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، بالمحافظات كافة.

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