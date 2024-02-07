أمم أفريقيا 2023.. شوط أول سلبي بين كوت ديفوار والكونغو

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، المقامة حاليًا بين المنتخبين، على ملعب الحسن واتارا، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

تستضيف كوت ديفوار النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا، وتأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي البطولة بعدما أقصى جنوب أفريقيا بركلات الترجيح.

وشهدت مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، تحفظ دفاعي للاعبي المنتخبين، ولم يشهد الشوط الأول فاعلية هجومية، سوى كرة فرانك كيسي لاعب خط وسط الأفيال في الدقيقة 42، التي ارتطمت بالعارضة.

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور نصف نهائي أمم أفريقيا 2023، بعدما فاز على مالي بهدفين مقابل هدف بعد شوطين إضافيين.

وبلغ منتخب الكونغو الديمقراطية هذا الدور، بعدما تغلب على غينيا بثلاثية مقابل هدف في دور ربع النهائي.

ويواجه الفائز من مواجهة الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار، نيجيريا في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، يوم الأحد المقبل.