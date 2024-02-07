أمم أفريقيا 2023.. تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة كوت ديفوار

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كوت ديفوار، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

تستضيف كوت ديفوار النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث يقام لقاء الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار على ملعب الحسن واتارا، وينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس فيستون ماييلي، مهاجم فريق بيراميدز على مقاعد بدلاء الفهود، على أن يقود الهجوم، سيدريك باكامبو.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2023، بعدما فاز على غينيا بثلاثية مقابل هدف.

بينما بلغ منتخب كوت ديفوار إلى هذا الدور، بعدما تخطى مالي بهدفين مقابل هدف، بعد شوطين إضافيين في ربع النهائي.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة كوت ديفوار

حراسة المرمى: مباسي نزاو

خط الدفاع: كاولو - مبيمبا - باكا - ماسوكو

خط الوسط: بيكيل - موتوسامي - يوان

وفي الهجوم: ميسياك إيليا - سيدريك باكامبو - جايل كاكوتا.