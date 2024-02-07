أمم أفريقيا 2023.. هالير يقود هجوم منتخب كوت ديفوار أمام الكونغو الديمقراطية

أعلن إيمرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، على أن تقام مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية على ملعب الحسن واتارا، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود سباستيان هالير، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، هجوم المنتخب الإيفواري أمام الكونغو الديمقراطية.

وتأهل منتخب الأفيال إلى دور نصف نهائي أمم أفريقيا 2023، بعدما فاز على مالي بهدفين مقابل هدف بعد شوطين إضافيين.

وبلغ منتخب الكونغو الديمقراطية هذا الدور، بعدما تغلب على غينيا بثلاثية مقابل هدف في دور ربع النهائي.

تشكيل منتخب كوت ديفوار لمواجهة الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: سينجو - بولي - نديكان - كونان

خط الوسط: سيكو فوفانا - سيري - فرانك كيسي

وفي الهجوم: أدينجرا - سباستيان هالير - جريدل.