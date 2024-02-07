نيجيريا إلى نهائي كأس أمم أفريقيا على حساب جنوب إفريقيا

تأهل منتخب نيجيريا الي نهائي كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 بعد الفوز على منتخب جنوب افريقيا بضربات الترجيح من علامة الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي علي ملعب "السلام".

سجل وليام إيكونج هدف تقدم نيجيريا على جنوب أفريقيا في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، وأدرك موكوينا التعادل لصالح منتخب الأولاد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء أيضًا.

انتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب فى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023

بهذا الفوز ينتظر نسور نيجيريا الفائز من مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية فى نهائي أمم أفريقيا 2023.

وخاض لمنتخب النيجيري اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: أوساي صامويل– أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.



خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.



وتأهل المنتخب النيجيرى إلى نهائى البطولة بعد الفوز على نظيره إنجولا، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي"، ضمن منافسات ربع نهائى "الكان".

قبل ان يفوز اليوم علي منتخب جنوب افريقيا بهدف دون مقابل

ويمتلك المنتخب النيجيري، الترشيح الأقوى لحصد تلك البطولة، بعد الأداء القوى الذى قدمه خلال مجريات كان 2023، حيث لم يتلق أى هزيمة حتى الآن فى البطولة وشهد تعادل وحيد.

وبذلك يصل المنتخب النيجيرى للنهائى للمرة الثامنة فى تاريخه، وحصد اللقب الرابع له مع تلك البطولة.

ودخل منتخب جنوب أفريقيا اللقاء بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: موديبا- ماثوبي مافالا- جوميليمو كيكانا- خوليسو موداو.

الوسط: سفيفيلو سيثولي- تيبوهو موكوينا- مورينا.

الهجوم: بيرسي تاو- ثيمبا زواني- إيفيدينس ماكجوبا.