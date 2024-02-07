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الأربعاء 07 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

نائب محافظ القاهرة يقود حملة موسعة لرفع المخالفات بمدينة نصر

الدكتور ابراهيم صابر
الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة
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قاد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة نظافة موسعة لرفع المخلفات بمنطقة الواحة شرق مدينة نصر، وبحضور اللواء أحمد جودة رئيس الحي.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن ذلك يأتي في إطار خطة عمل المنطقة الشرقية، نظرا لما تمثله الحملة من أهمية كبرى تتعلق بجودة حياة المواطن وتوفير حياة كريمة لقاطنيها، وأيضا الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

اشترك في الحملة مسؤولي الطب البيطري وتم التنبيه على المتابعة المستمرة وإستمرار الأعمال من رفع المخلفات للارتقاء بمنظومة النظافة ودعمها من خلال التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالحي وهيئة النظافة والأجهزة المختصة.

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