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الأربعاء 07 فبراير 2024
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بوابة البرلمان

النائبة حنان عمار: الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأسرة يسهم في الوصول إلى حلول شاملة

الدكتورة حنان عبده
الدكتورة حنان عبده عمار
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ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.  وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن دعوة القيادة السياسية الحكيمة لحوار مجتمعي حول مشروعات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية يؤكد حرصه على استقرار المجتمع، ورصده ومتابعته لكافة الإشكاليات التي تهدد تماسك الأسرة المصرية.

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية يسهم في فتح قنوات الحوار والنقاش للوصول إلى حلول شاملة ومتوازنة تخدم مختلف شرائح المجتمع، وتحقق المساواة بين الزوجين، وتحفظ حقوق الأبناء.

وأوضحت النائبة، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بكافة القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، ويبذل قصارى جهده لحل جميع الإشكاليات التي تواجه المواطنين، لتحقيق الاستقرار داخل الدولة المصرية، وللحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة.

واختتمت: " مشروعات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية تهم المجتمع بأكمله، وإجراء حوار مجتمعي حولهم يأتي ضمن جهود التطوير الشاملة، ويتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس السيسي".

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