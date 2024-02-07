بمشاركة 47 أستاذا.. انعقاد المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام بطب المنصورة

أعلنت كلية الطب جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، عن انعقاد المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام - خلال يومى 15- 16 من شهر فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب.

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور أكرم حماد أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام ومقرر اللقاء الدكتور عبد الرحمن الجنايني وسكرتير المؤتمر الدكتور أدهم الشرقاوي.

يناقش المؤتمر هذا العام أحدث ما توصل اليه العلم والتكنولوجيا في علاج مرضى جراحة العظام وكذلك المضاعفات الناتجة عنها وكيفية تجنبها باستخدام أفضل التقنيات الحديثة لتوفير نتائج أفضل للمرضى.

ويعقد المؤتمر على مدى يومين يحاضر فيه سبعة وأربعون استاذ متميز ، كل في مجال تخصصه هم الأبرز في مصر من كلية طب المنصورة وسبعة جامعات مصرية.

كما يتم عرض بعض الحالات الإكلينيكية للمناقشة المفتوحة مع الحضور لزيادة خبرات شباب جراحي العظام وهو هدف أساسي لعقد هذا المؤتمر بصورة سنوية.

يشارك بالمؤتمر ما يزيد عن ثلاثمائة من جراحي العظام من محافظات الدقهلية والغربية ودمياط للتواجد في هذا التجمع العلمي.