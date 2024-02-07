برلماني: إنشاء ألف منزل زكي بالعاصمة الإدارية خطوة مهمة لتحقيق الاستدامة

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن اتجاه الحكومة لإنشاء ألف منزل زكي في العاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة خطوة من خطوات تحقيق الاستدامة.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن هذه المنازل سيكون لها جدوى اقتصادية هامة نظرا لأن تشغيلها أقل من غيرها مما ستسهم في توفير للطاقة المستخدمة خاصة الكهرباء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اهتمام الحكومة بإنشاء هذه المنازل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي والتأكيد على ضرورة أن تكون تكلفة هذه المباني في المتناول.

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن هذه المنازل ستسهم في توفير الطاقة وتحقيق أمن المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدات سواء كانت وحدات إدارية أو خدمية أو سكنية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مبادرة إنشاء المنازل الزكية سيسهم في توسيع نطاق التصنيع المحلي ليشمل التصدير للمنطقة وليس السوق المحلية، علاوة على. توفير حوافز استثمارية جديدة لهذه الصناعات.

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن المنازل الزكية ستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الاستخدام المفرط للطاقة، مما يعد خطوة هامة لمواجهة التغيرات المناخية علاوة على مواكبة التطور التكنولوجي.