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الأربعاء 07 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود المكافحة والإرشاد الزراعى

متابعة زراعة المحاصيل
متابعة زراعة المحاصيل الشتوية بكفر الشيخ
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تابع، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، نشاط إدارة المكافحة الزراعية بالتعاون مع إدارة الإرشاد الزراعى، بمديرية الزراعة بكفرالشيخ، فى فحص وعلاج الزراعات الشتوية "القمح - الفول - البنجر" للاكتشاف المبكر الإصابات النبات وتحديد الاحتياج وسبل المكافحة، للحفاظ على المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالفحص المستمر والعلاج الفورى عند ظهور أى إصابات بالزراعات، لزيادة الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائى، وتوافر أغذية ذات جودة مناسبة للمواطنين، موجهًا بتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين فى مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

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