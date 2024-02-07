سياسي فلسطيني لـ"البوابة نيوز": خروج البرغوثي وانسحاب تام للاحتلال خلال المرحلة الثانية من الاتفاق

قال الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، إن أهم ما جاء في الموافقة على المقترحات المطروحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني والذي تعمل عليه مصر وقطر هو وقف للعمليات العسكرية من قبل اسرائيل ووقف إطلاق النار لإفساح المجال لتسليم المحتجزين.

وأضاف صافي في تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن استعادة الهدوء التام، بالإضافة إلى مرحلة أولى مدتها 45 يوماً لتبادل الأسرى والإفراج عن بعض الرهائن الإسرائيليين من غير العسكريين وتسليم المساعدات اللازمة للنازحين، من أهم ما جاء في الاتفاق ".

‎وتابع صافي، "وفي المرحلة الثانية يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين وعلى رأسهم مروان البرغوثي، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، والمرحلة الثالثة مدتها 45 يوماً يتم فيها تبادل الرفات والجثامين".

ويرى صافي، أن الوساطة المصرية القطرية ستنجح في تفعيل وتثبيت الاتفاق بين حركة حماس واسرائيل مع ان اسرائيل لا تلتزم باي مواثيق أو اتفاقيات ولكن سيكون التزام لانه الضغط كبير على رئيس الوزراء نتنياهو وعلى الحكومة الاسرائيلية من قبل الشارع الاسرائيلي والمعارضين لسياسة نتنياهو داخل اسرائيل بسبب ما تتعرض له البلاد حسب قولهم لخسائر بشرية بين الجنود واقتصادية في اسرائيل