رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

هنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجموع الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

أشار الدكتور مصطفى النجار، إلى أننا نستلهم من رحلة الإسراء والمعراج معاني السيرة النبوية العطرة، والتي أكدت على الوسطية والتسامح في الدين الإسلامي لهداية البشرية جمعاء، مضيفًا أن تلك الذكرى ننهل من دروسها مزيد الثقة فيما عند رب العالمين، وكذلك حُسن التوكل على الله تعالى والأخذ بالأسباب، وترقب الفرج في كل شدة؛ لأن كل محنة تتبعها منحة.

كما هنأ الدكتور مصطفى النجار جميع منسوبي الجامعة من النواب، العمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، بتلك المناسبة، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار.