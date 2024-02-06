مجلس كنائس الشرق الأوسط يعلن عن موعد انطلاق موسم الخلق 2024

أعلن مجلس كنائس الشرق الأوسط عن موعد انطلاق موسم الخلق لعام 2024، الذي يحمل شعار "الرجاء والعمل مع الخليقة"،ويقام الاحتفال المسيحي السنوي كل عام للصلاة واستجابة صرخة الخليقة، بين الأول من سبتمبر، عيد الخلق، و4 أكتوبر، عيد القديس فرنسيس الأسيزي.



ويقول المجلس عبر موقعه الرسمي، لقد أصبح موضوع ورمز موسم الخلق 2024 متاحين الآن، مع تأمل لاهوتي مستوحى من الرسالة إلى أهل رومية، لتشجيع المسيحيين في جميع أنحاء العالم على الاستعداد لتجربة الموسم المسكوني في سبتمبر المقبل.

وأكمل، إن هذا العام، الرمز الذي سيرشد هذا الموسم هو "باكورة الرجاء"، المستوحاة من رومية 19:8-25. إن الأوقات التي نعيشها تثبت أننا لا نتعامل مع الأرض كهدية من خالقنا، بل كمورد يجب استخدامه. "الخليقة تئن" (رومية 8: 22) بسبب أنانيتنا وتصرفاتنا غير الثابتة التي تضرها. لكن الخليقة تعلمنا أن الرجاء موجود في الانتظار، في انتظار مستقبل أفضل (را. رو 8، 20- 21)، إن الرجاء في السياق الكتابي لا يعني البقاء ساكنين وصامتين، بل يعني الأنين والصراخ والنضال بنشاط من أجل حياة جديدة وسط الصعوبات. إن الخليقة وجميع البشر مدعوون إلى عبادة الخالق، والعمل من أجل مستقبل ديناميكي يمكن أن تنبثق منه باكورة الرجاء .

وأختتم المجلس بالقول: "للتعمق أكثر في التفكير اللاهوتي الذي يوجه موضوع ورمز عام 2024، يمكنك العثور على مزيد من المعلومات هنا . يمكنك أيضًا تنزيل دعوة موسم الخلق هنا، في شهر فبراير، بعد أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين الذي يحتفل به في نصف الكرة الشمالي، مرحلة "التحضير" للموسم المسكوني - مرحلة يجتمع فيها القادة المسكونيون ويجتمعون مع مجتمعاتهم لمعرفة كيفية الإصغاء والاستجابة لصرخة الخليقة معًا - يبدأ."