مندوب سوريا بمجلس الأمن: نطالب أمريكا بإنهاء وجودها غير الشرعي في البلاد

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، أن لقصف الأمريكي قتل 37 شخصًا بين مدني وعسكري وأصاب 34 بجراح خطيرة .

كما طالب الصباغ، خلال جلسة منعقدة لمجلس الأمن لمناقشة الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء وجودها غير الشرعي في سوريا.

يذكر أن، في 2 فبراير 2024 الجاري، نفذت الطائرات الأمريكية غارات جوية كبيرة على 85 هدفًا لميليشيات مسلحة موالية لإيران في العراق وسوريا، ردًا على الهجوم الجوي بطائرة بدون طيار من ميلشيات تابعة لإيران، أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة آخرين في الأردن.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تنفيذ الضربات الأمريكية في سوريا والعراق استهدف بها ميلشيات موالية لإيران، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى لإشعال الصراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم.

كما أضاف، بايدن أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له في سوريا والعراق، وقال الرئيس الأمريكي أن ردنا بدأ اليوم وسوف يستمر لمرات عديدة ومواقع سوف نحددها، وأشار إلى أن القوات الأمريكية جاهزة للرد على كل من يسعى لإلحاق الأذى بأي أمريكي.