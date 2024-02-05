علي فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للإسكواش للأسبوع الـ 36 على التوالي

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، عن التصنيف الجديد لشهر فبراير الجاري، عن التصنيف العالمى لرجال الإسكواش، والذى حافظ فيه على فرج لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف للأسبوع الـ 36 على التوالي ورقم 194 فى تاريخه.

وجاء التصيف العالمى لرجال الإسكواش كالتالى:

1- علي فرج

2- البيروفي دييجو إلياس

3- النيوزيلندي بول كول

4- مصطفى عسل

5- الإنجليزي محمد الشوربجي

6- كريم عبد الجواد

7- مازن هشام

8- طارق مؤمن

9- الويلزي جويل مكين

10- الانجليزي مروان الشوربجي.

تصنيف رجال الاسكواش