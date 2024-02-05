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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الخميس.. ندوة لمركز التصدير التعليمي الأوروبي حول فرص المشاركة في برنامج "إيراسموس +"

رئيس جامعه اسيوط
رئيس جامعه اسيوط
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أعلن مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية بجامعة أسيوط، قيام مركز التصدير التعليمي؛ بعقد جلسة تعريفية إلكترونية مجانية؛ عن فرص المشاركة في برنامج (إيراسموس + ) ، وذلك يوم الخميس ٨ من فبراير ۲۰۲٤،  في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، والعاشرة والنصف صباحاً بتوقيت دبي؛ بهدف توفير سبل تبادل الخبرات، والمعرفة؛ في مجال التعليم الدولي، وتحقيق التواصل المستمر مع الكثير من الجامعات في أنحاء أوربا، وخارجها، ودعم الجامعات على الصعيدين؛ الوطني، والدولي.

 وكشف الدكتور جمال بدر مدير ومنسق عام مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية؛ أن إيراسموس+ هي مبادرة أكاديمية، ممولة من الاتحاد الأوروبي؛ تهدف إلى تطوير العلاقات الأكاديمية، والاجتماعية، والثقافية، بين الجامعات الأوربية، ونظائرها من البلدان المؤهلة في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن الجلسة مدتها ساعة واحدة، وتستهدف ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومقدمي التعليم، والتدريب المهني، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات العامة

الاتحاد الأوربي الجامعات العربية المنظمات غير الحكومية جامعة أسيوط مؤسسات التعليم العالي