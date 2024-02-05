شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، استقرارا في السوق المصري أمام الجنيه في التعاملات الصباحية وسط تراجع سعرة في السوق الموازي بأكثر من 20 جنيها منذ بداية تعاملات أمس.

سجل سعر الدولار بالبنك المركزي عند مستويات 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه عند البيع، في حين سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في مصر داخل بنك قطر الوطني الأهلي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك فيصل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بينما وصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي لـ 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بـ بنك التعمير والإسكان

سجل سعر صرف الدولار بـ بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وشهد أمس الأحد تراجعًا كبيرًا فى سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازية، بنسبة 30%، لينخفض خلال آخر 72 ساعة من 74 جنيها إلى 53 جنيها، يأتي التراجع عقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي وافقت على رفع معدل الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل 2% إلى 21.25% للإيداع و22.25% لعمليات الإقراض.