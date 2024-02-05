اندلاع اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باندلاع اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال تبادل خلالها الطرفان إطلاق الرصاص الحي، أثناء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة طوباس في الضفة الغربية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قامت المقاومة الفلسطينية باستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالعبوات شديدة الانفجارخلال اقتحام الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 122، وتتزايد اعداد الشهداء والجرحى ليصل عدد الشهداء إلى أكثر من 27.365 شهيدًا،، إضافة إلى 66.630 جريحًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام.