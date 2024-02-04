الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومى لسيلتا فيجو أمام أوساسونا

أعلن رافاييل بينيتيز المدير الفنى لفريق سيلتا فيجو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أوساسونا، وذلك بعد قليل على ملعب "ال سادار"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "لليجا".

جاء تشكيل فريق سيلتا فيجو، كالتالى:

حراسة المرمى: فيسنتي غوايتا باناديرو.

خط الدفاع: أوناي نونييز، ريناتو تابيا، كارلوس دومينغيز.

خط الوسط: خافيير مانكييو، جاليسون، فران بيلتران، ميهايلو ريستيك.

خط الهجوم: اوسكار مينغويزا، يورغن ستراند لارسن، لوكا دي لا توري.

يحتل فريق أوساسونا المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 17 برصيد 17 نقطة.